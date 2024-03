Wanessa vai reverter cancelamento e não tem futuro com Dado Dolabella, afirma astrólogo

O ano não está fácil para Wanessa Camargo. Desclassificada do BBB 24 após ser acusada de agressão por Davi, a cantora lida com a rejeição fora da casa e o término do relacionamento com Dado Dolabella.





De acordo com o astrólogo das celebridades Ricardo Muri, responsável por previsões como o retorno de Jade Magalhães e Luan Santana, as coisas não ficarão mais fáceis, mas, olhando por um ponto de vista mais humilde, pode ser um tempo de renascimento.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





SEM CHANCES PARA DADO DOLABELLA





Dessa vez é para valer. Ricardo afirma que o ex-casal pode até viver algumas recaídas, mas nunca mais será o mesmo. “Ela teve um cristal quebrado no período do rompimento, que já indicava que algo teria um ponto final definitivo. Não tem mais liga entre os dois”.

Publicidade





MUDANÇA DRÁSTICA NA CARREIRA





Publicidade

Com Plutão em Capricórnio na casa 10, segundo Muri, Wanessa está passando por um período de reinvenção. “Ela está vasculhando os porões da mente e tende a fazer uma mudança drástica relacionada à carreira”.





Publicidade

Ainda de acordo com os astros, a cantora deve desapegar de alguns aspectos profissionais.