Whindersson Nunes dá depoimento em série documental de Luísa Sonza

O documentário sobre Luísa Sonza para a Netflix ganhou um trailer, divulgado pelo serviço de streaming nesta segunda-feira (27).



"Se Eu Fosse Luísa Sonza" vai ter três episódios, com estreia marcada para 13 de dezembro. A produção conta com depoimentos da equipe da cantora, família e do ex-marido Whindersson Nunes.





No trecho, ele conta que soube quem era Luísa após ver um vídeo da artista tocando violão. A série também aborda a autocobrança dela, que, em determinado momento, diz "com certeza fui minha pior hater".





A série documental foi criada e produzido pela Conspiração/Hysteria, com direção de Isabel Nascimento Silva e produção executiva de Luísa Barbosa e Renata Brandão.