Ainda em obras, FEL garante que Estádio do Café estará pronto para estreia do Londrina EC

A FEL (Fundação de Esportes de Londrina) corre contra o tempo para deixar o estádio do Café em condições de receber o primeiro jogo do Londrina em casa no ano. O Tubarão recebe o Coritiba, nesta quinta-feira (25), às 20h30, pela terceira rodada do Paranaense.







O principal problema é isolar a entrada das cadeiras cativas, onde estão sendo construídas tubulações para a instalação de uma torre de iluminação. Na tarde de ontem, o local ainda estava com muita terra e operários e maquinários trabalhando.



Segundo o presidente interino da FEL, Claudemir Fattori, o espaço estará limpo e isolado até na quinta-feira e não haverá dificuldades para o acesso do torcedor às arquibancadas do Café. Fattori, no entanto, pediu compreensão do torcedor e ressaltou que toda obra gera alguns transtornos.





"Já determinamos à Secretaria de Obras que os buracos sejam tampados e que este setor da cativa seja isolado. Sabemos que é um jogo de estreia, importante para o Londrina e estamos trabalhando arduamente para minimizar os problemas", frisou.





"É um projeto de cinco meses e não temos janela livre para executar integralmente. Pedimos a compreensão da torcida porque são obras que vão trazer melhorias para todos no futuro."





