'Aliviado', Londrina EC ganha confiança para enfrentar o Athletico neste sábado

Nada como uma vitória para aliviar a pressão, mudar o ambiente e aumentar a confiança. Este é o clima agora no Londrina após a primeira vitória no Campeonato Paranaense.





Os 2 a 1 contra o PSTC, em Alvorada do Sul, tiraram o Tubarão da zona do rebaixamento e permitem que o time busque uma vaga na segunda fase.



Após o apito final no estádio Álvaro Alves, a sensação foi de alívio para todos no Londrina: jogadores, comissão técnica e diretoria. O Alviceleste amargava um jejum de seis partidas sem ganhar e somava apenas quatro pontos na penúltima colocação.







"Foi um alento para este grupo que estava almejando muito esta primeira vitória", frisou depois do jogo o técnico Emerson Ávila, em entrevista coletiva.

"Sabíamos que era uma decisão para nós e entramos com este espírito. Era um adversário que estava na nossa frente e vencer neste momento era muito importante."





Com a vitória, o LEC subiu para o nono lugar, com sete pontos. Abriu três da zona de rebaixamento e tem a mesma pontuação do Andraus, oitavo colocado e que estaria garantido nas quartas de final.

Faltando quatro rodadas para o fim da primeira fase, o clube projeta conquistar mais seis ou sete pontos para conseguir terminar entre os oito melhores.





Emerson Ávila reconheceu o crescimento da equipe, mas pediu cautela nas próximas partidas e freou qualquer tipo de empolgação.

"Precisamos estabilizar um pouco mais fora da zona de rebaixamento porque a distância é muito pequena. Uma vitória muda muito o cenário", apontou. "Temos que ter os pés no chão e não podemos ficar comemorando demais já que temos confrontos muito difíceis pela frente."





No sábado (10), o LEC recebe o líder Athletico, no estádio do Café, às 16h. O Furacão soma 17 pontos e, ao lado do Maringá, é o único time que ainda não perdeu. O Maringá entraria em campo na noite desta quinta (8), em Pato Branco, no fechamento da sétima rodada contra o Azuriz.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: