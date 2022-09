Após dois anos, ex-jogador será julgado pela morte de diretor de time de Rolândia

Dois anos depois o crime, Vinicius Henrique Corsini, 24, será julgado na quinta-feira (22) pela morte do ex-presidente do NAC (Nacional Atlético Clube) de Rolândia, José Danilson Alves de Oliveira, 58. O tribunal do júri está marcado para começar às 9h, no Fórum de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).





O jovem, que está preso na Penitenciária Estadual de Londrina desde o assassinato, responde por homicídio triplamente qualificado.

Publicidade

Publicidade





No fim de semana, familiares e amigos de Danilson saíram às ruas de Rolândia para lembrar a perda. A concentração foi em frente à empresa que o ex-dirigente era sócio e que também foi esfaqueado por Vinicius, que na sequência tentou fugir de bicicleta, mas acabou pego. José Danilson morreu no hospital.





RELEMBRE O CASO

Publicidade

Publicidade





Presidente do Nacional de Rolândia é internado em estado grave após ser ferido a facadas







Morre no hospital o presidente do Nacional de Rolândia após ser ferido a facadas



Publicidade





MP pede que assassino confesso de ex-vereador de Rolândia vá a júri popular



Publicidade





Em depoimento, o rapaz confessou a execução e disse que atacou o empresário depois de supostamente encontrar conversas dele com sua mãe, o que estaria interferindo em seu desempenho como atleta.





A passeata terminou no Fórum e durante o percurso pela área central as pessoas carregaram cartazes pedindo Justiça e também camisetas com a imagem de José Danilson, que foi vereador três vezes na cidade e vice-prefeito. “Queremos que a memória dele fique presente, que tudo que aconteceu não seja esquecido. O que está na nossa camiseta é ‘o que vale uma vida?’. O que esperamos é a condenação, não que seis, sete anos de reclusão pague uma vida”, refletiu a esposa, Ivone Oliveira.





Continue lendo na FOLHA DE LONDRINA