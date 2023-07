Londrina Esporte Clube apresenta primeiro reforço após abertura da janela de transferência

O Londrina Esporte Clube apresentou nesta quarta-feira (5) o seu primeiro reforço após a abertura da janela de transferência do meio do ano. O centroavante Zé Vitor, 24 anos, se apresentou nesta manhã no CT da SM Sports e já foi incorporado ao elenco. Os clubes tem até o dia 2 de agosto para inscrever novos jogadores para a segunda parte da temporada.





Zé Vitor pertence ao Vasco e chega por empréstimo até o final da série B. O jogador se destacou o ano passado pelo Marcílio Dias-SC e foi contratado pelo time carioca. No entanto, teve pouco espaço em São Januário e foi para o Feirense, da segunda divisão de Portugal. Este ano, atuou em 13 jogos e marcou dois gols.

"A minha característica é de jogar mais centralizado, mas também estou disponível para atuar de ponta. Sou um cara muito persistente em campo e que briga por todas as bolas e é por isso que cheguei onde cheguei. Luto até o último minuto e coloco a bola para dentro também, que é o mais importante no futebol", afirmou o atacante durante a sua apresentação no LEC.





