Athletico e São Paulo fazem duelo direto pelo G6 na Ligga Arena

Dentro do G6 do Brasileiro, Athletico e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (3) pela 14ª rodada na Ligga Arena, em Curitiba, às 21h30. Dependendo de outros resultados, o vencedor pode até entrar no G4.





Os rivais estão separados por apenas um ponto na tabela. O rubro-negro é o quinto com 22, enquanto o tricolor está em sexto, com 21. No entanto, o momento das duas equipes é bem diferente na competição.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O São Paulo vem de duas vitórias seguidas dentro de casa e ganhou confiança para se aproximar dos líderes. O Athletico até voltou a vencer - 1 a 0 no Vitória, em Salvador - e encerrou uma sequência de quatro jogos sem vencer, mas ainda vive a crise causada pela saída polêmica do técnico Cuca.





O técnico Luis Zubeldía, que volta de suspensão, não contará com o atacante Luciano, suspenso. Michel Araújo, com uma lesão no joelho, também não joga. A provável formação do tricolor terá Jandrei, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Alisson e Nestor; Lucas, Calleri e Ferreira.





Ainda sem definir o nome do novo treinador, o Athletico segue sob o comando do interino Juca Antonello. Desfalques na vitória em Salvador, Mastriani, Felipinho, Cuello e Nikão ainda são dúvidas para a partida.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: