Campeonato Brasileiro será retomado no sábado, decidem clubes e CBF

O Brasileirão será retomado a partir do sábado (1º) com cinco partidas. Essa foi a decisão unânime dos 20 clubes que integram o Conselho Técnico Extraordinário da competição, realizado nesta segunda-feira (27), na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro.







De acordo com a decisão do órgão, a competição será reiniciada a partir da 7ª rodada, que será disputada a partir de sábado (1ª), data originalmente reservada para a 9ª rodada. A intenção é preservar o planejamento técnico que embasou a elaboração da tabela.

Com a decisão, o Brasileirão será encerrado no dia 8 de dezembro, conforme previsto no início da temporada. Os clubes gaúchos vão poder inverter o mando de campo no primeiro turno. A troca de mando terá que contar com a aprovação do adversário.





Também ficou acorda que as datas Fifa, quando a seleção brasileira estará em ação, serão utilizadas para preencher jogos adiados. Todos os duelos terão um intervalo de, pelo menos, 66 horas — ou seja, uma equipe não jogará duas vezes antes desta lacuna de tempo





Em relação à Copa do Brasil, a previsão é que os confronto pendentes entre Internacional e Juventude, pela terceira fase, aconteçam nos dias 3 e 13 de julho.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: