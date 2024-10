Campeonato Paranaense da Terceira Divisão define classificados

O Campeonato Paranaense da Terceira Divisão chega à última rodada da primeira fase neste domingo (13) com a realização de seis partidas, que vão definir mais sete classificados para a sequência da competição. O Arapongas é a única equipe que já está garantida na próxima fase.





O time da cidade dos Pássaros lidera o grupo B com 18 pontos em sete jogos e não pode mais ser alcançado na primeira colocação. A equipe recebe a Portuguesa Londrinense, no estádio dos Pássaros, e busca a sétima vitória na competição.

No outro jogo da chave, o Cambé, lanterna e já eliminado, enfrenta o Rolândia, no estádio José Garbelini. Todas as partidas da rodada final começam às 15h30.





Rolândia, com 13, Campo Mourão, que folga na rodada, e Portuguesa, com 10, brigam pela classificação no grupo. Avançam para a segunda fase os dois primeiros de cada chave, além dos dois melhores terceiros colocados. As quartas de final serão disputadas em jogos de ida e volta. Os dois finalistas garantem o acesso para a Segunda Divisão em 2025.





