Com agenda cheia, Autódromo Ayrton Senna vai receber 58 eventos em 2023

Apesar das dificuldades de conservação e manutenção da infraestrutura, o Autódromo Internacional Ayrton Senna continua sendo um dos grandes palcos do esporte de Londrina e do Paraná.





O local está com a agenda lotada para 2023 e o número de eventos aumentou quase 50% em relação ao ano passado.

De acordo com o calendário divulgado pela FEL (Fundação de Esportes de Londrina), que administra o Autódromo, o espaço vai receber 58 competições ao longo do ano. Em 2022, foram 39.





A agenda prevê eventos desde corridas tradicionais de carros e motocicletas de campeonatos locais, estaduais e nacionais, até arrancadas, provas de performances e exposições.

O primeiro evento do ano foi realizado no último domingo (15), com a disputa do Domingo Quente, competição de arrancadas de carro e moto.





O Autódromo de Londrina já está confirmado para sediar as principais competições do automobilismo brasileiro como a Copa Truck, entre os dia 2 e 4 de junho, a Fórmula Truck, de 23 a 25 de junho, o Super Bike Brasil, de 10 a 13 de agosto, e o Sprint Race, de 15 a 17 de setembro.





De forma ainda provisória, a Stock Car agendou uma etapa para Londrina entre os dias 16 e 18 de junho, mas o calendário da categoria em 2023 ainda não foi oficializado.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.