Com baixo aproveitamento, Londrina EC decide classificação no Paranaense no Café

O Londrina terá que melhorar e muito o seu aproveitamento no estádio do Café para garantir a classificação para a segunda fase do Campeonato Paranaense. Pior mandante da competição, o Alviceleste define a sua sorte justamente em duas partidas diante do torcedor nas duas rodadas finais.







Em nono lugar, com oito pontos, o Tubarão recebe o Azuriz, no domingo (18), às 16h, e depois enfrenta o Maringá, na última rodada, no dia 25. Para não depender de ninguém, o LEC precisa de duas vitórias. Mas, em razão do equilíbrio do Estadual, pode se classificar com uma vitória e um empate ou até mesmo com três pontos.



O Londrina disputou três partidas no Café até aqui e somou apenas um ponto. Perdeu para Athletico e Galo Maringá e empatou com o Coritiba. O aproveitamento é de somente 11%, o pior do Paranaense. Dos oito pontos somados, sete foram fora de casa. O aproveitamento como visitante é de 38%, o terceiro melhor da competição.





"Realmente, o torcedor tem razão em não estar satisfeito porque a campanha não tem sido da forma como o torcedor merece. Mas a torcida pode ter certeza que temos trabalhado muito duro, todos os dias para buscar os resultados que nos levarão para a próxima fase", afirmou o técnico Emerson Ávila.

Os dois próximos adversários do LEC já estão classificados antecipadamente para as quartas de final. O Maringá empatou por 2 a 2 com o Coritiba, na quarta-feira (14), no Couto Pereira, e ocupa a terceira colocação, com 19 pontos. O Azuriz venceu o Sãojoseense por 2 a 1 e chegou aos 14 pontos, em quarto lugar.





"São duas equipes que estão na parte de cima da tabela, mas todas as vezes que jogamos contra times bem colocados fomos bem, fizemos gols e tivemos ótimo desempenho. São dois adversários fortes, mas que temos totais condições de vencer", frisou Ávila.





