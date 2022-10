Com derrota no Estádio do Café, LEC se despede do sonho do acesso

Não foi da forma como o torcedor gostaria a despedida do Londrina da Série B jogando no estádio do Café. Em uma noite de pouca inspiração, o Tubarão perdeu para o Ituano por 2 a 0 e deu adeus a qualquer possibilidade de brigar pelo acesso na última rodada, quando vai enfrentar o Sampaio Corrêa, no Maranhão. O LEC estacionou nos 53 pontos, em oitavo lugar.





Diante de um adversário muito mais interessado no jogo, o técnico Adilson Batista, que se recupera de uma cirurgia no joelho, viu dos camarotes o Londrina ser dominado e o Ituano chegar aos 57 pontos e encostar no Vasco na classificação. Na última rodada, o time paulista vai jogar em casa no confronto direto com a equipe carioca e se vencer estará na Séria A em 2023.

O Londrina começou o jogo com Matheus Lucas no ataque e o artilheiro Douglas Coutinho no banco. A partida foi bastante equilibrada e Lucas assustou o time paulista com três finalizações. Na primeira, Filipe Costa defendeu e, na melhor delas, o atacante isolou da entrada da pequena área.





O Ituano aos poucos foi crescendo no jogo, com velocidade pelos lados. Após cruzamento de Gabriel Barros, Vinícius Paiva perdeu gol incrível e Matheus Albino salvou em cima da linha. Aos 28, foi a vez de Paiva fazer a jogada nas costas de Alan Ruschel e achar o centroavante Aylon dentro da área. O atacante não desperdiçou e tocou com categoria na saída do goleiro alviceleste para inaugurar o placar no Café.

Apesar da posse de bola do LEC, o Ituano seguiu mais perigoso. Aos 40 minutos, Paiva perdeu mais um gol feito. Depois de demorar para finalizar, o zagueiro Gabriel salvou em cima da linha. Aos 44, Gabriel Santos foi lançado na área, driblou Vilar e foi derrubado. Na cobrança do pênalti, Aylon bateu na trave e perdeu a chance de ampliar.





O Londrina voltou com três mudanças para o segundo tempo - Leandrinho, Felipe Vieira e Douglas Coutinho -, mas o Ituano continuou melhor. Aos sete minutos, o time paulista recuperou na saída de bola do LEC, Roberto fez a jogada na linha de fundo e cruzou para Aylon marcar o segundo e se redimir do pênalti desperdiçado.

A partir da vantagem confortável no placar, o Ituano passou a administrar o placar e deu a bola para o Londrina. A noite não era de inspiração para o Alviceleste, que ainda contou com a entrada do atacante Peu, mas o time continuou sem assustar. A equipe errou muito tecnicamente e não teve forças para reagir.

No fim, apesar da derrota e do adeus ao sonho do acesso, o torcedor aplaudiu o Tubarão e reconheceu o bom campeonato que o time fez ao longo da Série B, a despeito de todas as dificuldades que o clube enfrentou fora de campo, sobretudo os constantes atrasos salariais ao longo da temporada.

EM LONDRINA





Londrina 0

Matheus Albino; Jeferson (Samuel Santos), Gabriel, Vilar e Alan Ruschel (Felipe Vieira). João Paulo, Mandaca (Douglas Coutinho), Gegê e Mossoró (Peu). Matheus Lucas (Leandrinho) e Caprini. Técnico: Cyro Leães





Ituano 2

Filipe Costa; Raí Ramos, Rafael Pereira (Bernardo), Carlão (Lucas Dias) e Roberto (Mário Sérgio). Caíque, Lucas Siqueira e Lucas Nathan. Gabriel Barros (Léo Ceará), Vinícius Paiva e Aylon (Kaio). Técnico: Carlos Pimentel





Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Estádio: do Café





Gols: Aylon, aos 28 minutos do primeiro tempo e aos sete do segundo tempo





Renda: R$ 70.310,00 Público: 2.968 (Pagantes: 2.650)