Com duas expulsões, Maringá perde para o Amazonas e deixa a Copa do Brasil

O Maringá perdeu a disputa para o Amazonas, em casa, no Estádio Willie Davids, por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (14), e está eliminado da Copa do Brasil. O gol da vitória ocorreu aos 21 min do segundo tempo, após o time da casa sofrer duas expulsões seguidas.





A equipe da casa até teve boas chances no início do jogo. Aos 11 min, em uma cobrança de falta, Ronald Carvalho cabeceou para Tito, que marcou o gol, mas o bandeirinha sinalizou impedimento. Pouco depois, aos 18 min, Caíque cruza na cabeça de Bruno Lopes, que mandou para o gol, mas o goleiro do Amazonas defendeu.

Próximo do fim do primeiro tempo, o Maringá começa a sofrer com cartões amarelos, anotados para Bruno Lopes (32 min), Iago Santana (33 min) e Bruno Lopes (38 min). O primeiro tempo terminou aos 48 min, sem gols.





Na etapa complementar, Villar toma um cartão amarelo aos 17 min e Rodrigo foi expulso ao tomar o segundo, aos 20 min, ao fazer falta em Rafael Tavares. Diego Torres anotou o único gol da partida em cobrança de falta, aos 21 min, e Villar também foi expulso após agarrar Sassá, aos 23 min.





Aos 41 min, o Dogão desperdiçou a chance de empatar em uma cobrança de falta de Serginho. O goleiro deu o rebote e Tito assumiu a bola, mas acabou finalizando errado. Com o resultado, terminou no sonho de ir para a terceira fase da Copa do Brasil.