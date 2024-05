Com Neymar, Forbes divulga lista dos atletas mais bem pagos do mundo

A revista Forbes divulgou nesta quinta (16) o levantamento anual com o ranking dos dez atletas mais bem pagos do mundo.



Neymar ocupou a sétima posição e voltou a a aparecer na lista após ficar de fora em 2023. No último ano, o brasileiro era o 12º.

Cristiano Ronaldo ocupa o topo somando cerca de R$ 1,3 bilhão em faturamento. Messi, Benzema e Mbappé são outros atletas do futebol que entraram no índice.



A revista considera não apenas o salário, mas também publicidade e outras rendas extracampo. Messi, por exemplo, ganha mais como personalidade (US$ 70 milhões) do que como jogador (US$ 65 milhões).

É a primeira vez na história que cada nome do top 10 tem rendimentos superiores a US$ 100 milhões. O último colocado fatura, em reais, cerca de 515 milhões no ano.



O ranking inclui em sua maioria atletas do futebol. São cinco futebolistas mencionados, enquanto um golfista, três jogadores de basquete e um jogador de futebol americano completam a lista.



Confira quem são os dez atletas mais bem pagos do mundo, de acordo com a Forbes:



1. Cristiano Ronaldo (futebol), US$ 260 milhões (R$ 1,3 bilhão)

2. Jon Rahm (golfe), US$ 218 milhões (R$ 1,1 bilhão)

3. Lionel Messi (futebol), US$ 135 milhões (R$ 692 milhões)

4. LeBron James (basquete), US$ 128,2 milhões (R$ 657 milhões)

5. Giannis Antetokounmpo (basquete), US$ 111 milhões (R$ 569 milhões)

6. Kylian Mbappé (futebol), US$ 110 milhões (R$ 563 milhões)

7. Neymar (futebol), US$ 108 milhões (R$ 553 milhões)

8. Karim Benzema (futebol), US$ 106 milhões (R$ 543 milhões)

9. Stephen Curry (basquete), US$ 102 milhões (R$ 522 milhões)

10. Lamar Jackson (futebol americano), US$ 100,5 milhões (R$ 515 milhões)