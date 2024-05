Londrina EC confia na experiência e no currículo de Claudinei Oliveira para voltar à Série B

A promessa do Londrina de um novo planejamento no departamento de futebol após a demissão do técnico Emerson Ávila, começou com a contratação de um treinador com experiência nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro.





Claudinei Oliveira foi oficializado pelo LEC na quarta-feira (15) e já começou a trabalhar no clube.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Aos 54 anos, Oliveira trabalhou por cinco temporadas na elite do futebol brasileiro dirigindo clubes como Santos, Athletico, Avaí e Chapecoense. Foram outros nove anos e mais de 180 jogos por diversas equipes na Série B.





O novo comandante alviceleste tem no currículo também dois acessos para a Série A, ambos com o Avaí, em 2016 e 2021.

Publicidade





Com passagens por Paraná Clube e Operário, Claudinei Oliveira vai trabalhar pela primeira na carreira em uma Série C e terá o desafio de levar o Tubarão de volta para a Série B.





O treinador pega o time na 10ª posição, com cinco pontos, após quatro rodadas, e a primeira missão é se classificar entre os oito para a segunda fase.

Publicidade





Além da experiência, o Londrina aposta na filosofia de trabalho do novo treinador para ter uma equipe mais equilibrada e competitiva. Um dos pontos fortes dos times de Claudinei Oliveira é a consistência defensiva.





Com Emerson Ávila, o LEC sofreu muito na defesa. Foram 30 gols sofridos em 18 partidas. No Brasileiro, o time tomou sete gols em quatro jogos.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: