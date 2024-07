Com novas opções no elenco, técnico acirra disputa no Londrina EC

O empate por 3 a 3 com o Tombense trouxe uma dor de cabeça boa ao técnico Claudinei Oliveira. Os jogadores que entraram no segundo tempo mudaram o panorama do Londrina e acirraram a disputa por uma vaga no time titular. O treinador deixou em aberto a possibilidade de modificações na equipe.







O LEC já perdia o jogo na segunda-feira por 1 a 0 no segundo tempo quando Claudinei mandou a campo Calyson e Gustavo França. Logo em seguida, o Tombense fez o segundo. O treinador então mexeu novamente e Geferson e Everton Moraes também entraram. Pouco tempo depois, foi a vez de Echaporã sair do banco de reservas.



Com grandes atuações das cinco novidades, o Tubarão reagiu, buscou o 2 a 2, tomou o terceiro gol e mais uma vez foi buscar o empate. Calyson contribuiu com um gol e uma assistência, Geferson fez duas assistências e Everton Moraes sacramentou o 3 a 3. O estreante Gustavo França participou do gol de Calyson e deixou ótima impressão.





"Pessoal que entrou, entrou muito bem como já vinha acontecendo em outros jogos", afirmou Claudinei Oliveira logo depois do jogo.

"Estamos tendo respostas bem positivas e os dois últimos que chegaram, Echaporã e Gustavo França, qualificam o elenco. Fica mais tranquilo para a gente trabalhar e não pensamos muito na hora de trocar."





Desde a sua chegada ao LEC, Claudinei Oliveira tem mantido uma base titular e feito poucas alterações. O treinador, no entanto, admitiu que a disputa por posições está em aberto e a definição dos titulares levará em conta o que for melhor para o clube.





"Se optarmos por fazer alguma troca, vamos fazer sem trauma. Se o melhor para o Londrina for trocar, vamos fazer. A oscilação no futebol faz parte e, às vezes, o jogador retoma o nível após uma atuação ruim. O importante é que estou muito satisfeito com quem entrou e também com quem está começando o jogo", apontou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: