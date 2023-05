Com novo técnico, LEC tenta virar a página de maus resultados sobre o Ponte Preta

O Londrina busca um novo recomeço na Série B a partir deste domingo (14). A ordem no clube é virar a página, deixar para trás as derrotas e o período Alexandre Gallo para iniciar uma reação a partir do confronto com a Ponte Preta pela sexta rodada do Brasileiro. O jogo começa às 15h30 deste domingo, no estádio do Café.





O expediente utilizado pelo LEC para reagir é bastante conhecido no futebol: mudar o comando para gerar um fato novo e fazer renascer a motivação. No caso alviceleste, há um ingrediente a mais. Deixar o ambiente mais leve, já que vários relatos apontam que o clima no dia a dia do clube não era dos melhores com o antigo treinador.



"Uma troca é sempre ruim, mas a gente sabe que quando acontece é porque está faltando algo. Mas é responsabilidade nossa também de trabalhar, virar a página e voltar a vencer. Sabemos que ainda faltam 33 rodadas, mas passa muito rápido e se não começarmos a pontuar vamos passar muito sufoco e a gente veio para brigar pelo acesso, que segue como nosso objetivo maior", afirmou o centroavante Caio Mancha. Autor do gol na derrota em Goiânia, Mancha é o único atacante do LEC que balançou as redes nesta Série B e começará como titular no domingo.







O Londrina iniciou a rodada em 16º lugar, com quatro pontos e aproveitamento de apenas 26%. Tem a mesma pontuação do Ceará, que está na zona do rebaixamento. O LEC fica fora do Z4 graças ao saldo de gols (-5 contra -6 dos cearenses). Melhorar o desempenho ofensivo e diminuir os gols sofridos são duas das metas de Edson Vieira para o duelo deste domingo. O LEC marcou apenas três vezes e foi vazado em oito oportunidades.





