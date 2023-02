Com novo técnico, LEC vence em Foz e se distancia da zona do rebaixamento

O mar, finalmente, esteve para peixe. No caso, Tubarão. Na estreia de Omar Feitosa no comando técnico, o Londrina voltou a vencer após três rodadas, derrotou o Foz do Iguaçu por 3 a 1, nesta noite, em Foz, e tira a corda do pescoço. Todos os gols saíram na primeira etapa. Com a segunda vitória no Campeonato Paranaense, o LEC pula para a sétima colocação, agora com 9 pontos, e aumenta a distância da zona do rebaixamento. Para quem iniciou a rodada (8ª) na iminência de entrar na área da degola, o resultado pelo menos alivia a pressão sobre o elenco e a crise que se instalou no CT da SM Sports desde a tumultuada saída do ex-técnico Edinho.





Feitosa promoveu a estreia do volante Moisés, mas não foi isso que determinou a vitória na fronteira. A postura do time pareceu outra diante do lanterna do campeonato. Procurando o gol a todo momento, o Londrina abriu 3 a 0 com tranquilidade. Aos 26 minutos, Hugo Cabral aproveitou a sobra de um cabeceio vindo de escanteio de João Paulo e abriu o placar. Aos 31, Clintou fez o segundo, ao tocar na saída do goleiro após receber bom passe de Felipe Vieira e ganhar do marcador na corrida. João Paulo, o melhor jogador do time no momento, marcou o dele, em chute certeiro de fora da área em cobrança de falta ensaiada. No seu único descuido no primeiro tempo, o Londrina levou o gol: após rebatida errada, Bruno Nascimento chutou da entrada da área em bola defensável para Saulo.

Publicidade

Publicidade





O Foz só resolveu incomodar no segundo tempo, quando teve boas chances de gol, a melhor delas com Clayvert chutando por cima debaixo do gol, com Saulo já batido. O LEC, que usou as cinco substituições, também poderia ampliar o placar, mas se contentou com que o fez na primeira etapa. A "prova de fogo" de Feitosa em casa será neste domingo (12), quando o Tubarão receberá o Maringá (4º colocado), no Café.





Foz do Iguaçu 1



Publicidade

Igor; Lucas Guedes (Felipe de Andrade), Douglas (MPassos), Daniel e Humberto (Juninho); Coppetti, Pedrinho e Bruno Nascimento. Kaua(Bruno Felipe) Clayvert e Ramon (João Torres). Técnico: Negreiros





Londrina 3

Publicidade

Saulo; Léo Morais, Thawan, Gabriel e Felipe Vieira (Wendel); João Paulo, Moisés (Kássio) e Victor Hugo; Clinton (Victor Daniel), Halef Pitbull (Peu) e Hugo Cabral (Cirilo). Técnico: Omar Feitosa





Árbitro: Cristian Eduardo Gorski

Local: estádio ABC