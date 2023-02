Com novo técnico, Londrina busca redenção em Foz do Iguaçu

O Londrina espera um recomeço na temporada a partir desta quinta-feira (9), no confronto com o Foz do Iguaçu pela oitava rodada do Campeonato Paranaense.





Com novo comando técnico, o Tubarão tenta reagir para buscar a sua classificação às quartas de final e não se ver ameaçado pelo fantasma do rebaixamento. O jogo começa às 19h15, no estádio do ABC.



Publicidade

Publicidade





O planejamento traçado pelo clube foi por água abaixo apenas após sete rodadas. A meta era manter Edinho até o fim do Estadual e sedimentar um caminho para o início da Série B.





No entanto, o filho do Rei Pelé não conseguiu dar padrão ao time e deixou o comando após algumas polêmicas nas redes sociais e somente 28% de aproveitamento - uma vitória, três empates e três derrotas.







Em oitavo lugar, com seis pontos e próximo da zona do rebaixamento, o clube apostou em Omar Feitosa, que chegou avalizado pelo técnico Cuca, de quem foi auxiliar, mas com um currículo ainda pequeno para o cargo de treinador.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: