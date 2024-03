Com o apoio da torcida, Londrina EC recebe o Athletico no Estádio do Café

Depois de ter altos e baixos na primeira fase, frequentar a zona do rebaixamento e arrancar no fim para garantir a sua classificação, o Londrina tenta agora surpreender o favorito Athletico e chegar à semifinal do Campeonato Paranaense.





O primeiro duelo do mata-mata das quartas de final acontece neste sábado (2), às 16h, no estádio do Café.



A vaga na segunda fase era o grande objetivo alviceleste no Estadual, em razão de todas as mudanças que o clube sofreu desde o fim do ano passado e o pouco tempo de preparação dentro de campo.





O time entra em campo sem pressão já que toda a responsabilidade é do Rubro-negro, melhor equipe da fase inicial e único time invicto no Estadual - sete vitórias e quatro empates. A classificação, no entanto, diante do Furacão garante também uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano.

"Foi boa a nossa classificação e, principalmente, a evolução da equipe jogo a jogo. O crescimento veio no tempo certo e nos dois últimos jogos conseguimos vitórias com placares mais elásticos", frisou o volante Marthã, que marcou o seu primeiro gol com a camisa do LEC diante do Maringá.





"Agora, é foco total nestes dois jogos, independentemente do resultado da primeira partida, sabemos que serão dois jogos para podermos passar de fase."

A reação do time no Paranaense e a nova gestão, bem mais próxima da torcida e da cidade do que a SM Sports, têm empolgado o torcedor e a expectativa é de um público de 15 mil pessoas neste sábado. Na última partida, contra o Maringá, foram 7,3 mil torcedores, o maior público do clube desde 2019.





A promoção no valor de ingressos também tem colaborado e até às 13h deste sábado os bilhetes custam preço único de R$ 20, tanto de arquibancada quanto de cadeira.





