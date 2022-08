Conheça o time de vôlei feminino de Londrina, que estreia em novembro

O time de vôlei adulto feminino de Londrina foi apresentado nesta manhã de sexta-feira (12), no gabinete do prefeito Marcelo Belinati. Ao todo, doze jogadoras da cidade e de outros estados compõem o Vôlei Londrina, que começou a treinar há duas semanas com o objetivo de competir a Superliga C, no mês de novembro.

O time conta com patrocinadores e o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), com investimentos de R$ 420 mil através da Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos). “O vôlei é um projeto que nós acreditamos e é a segunda modalidade mais vista no nosso país. Esse projeto começou há cerca de um ano e acredito que estamos construindo uma nova história com o Vôlei Londrina”, afirma o presidente da FEL, Marcelo Oguido.

As atletas estão sob o comando do técnico Juliano Trindade, que possui experiência de 25 anos na modalidade, tendo passagens nos times paranaenses de Cascavel e Maringá, e Campo Grande, no Mato Grosso. “A equipe já está treinando, pensando na competição da Superliga C. Nossa meta para o ano que vem é chegar à Superliga B e aí vamos nos estruturando, dando passo a passo para, quem sabe, no futuro próximo estar na Superliga A”, comenta o técnico, adiantando que é desejo do comando do time, sediar a Superliga C no final do ano. “Vamos entrar com um pedido junto à CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) para trazer essa competição para Londrina”.





