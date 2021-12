Craques do LEC voltam a se enfrentar no VGD após um ano de hiato

Será nesta sexta-feira (10) e sábado (11) o sétimo encontro dos ex-jogadores do Londrina Esporte Clube. organizado pelo Robertinho e Carlos Alberto Garcia. O evento acontece após um ano de pausa, por causa da pandemia de Covid-19. Os craques se reunirão para jogar bola no VGD (Estádio Vitorino Gonçalves Dias).



Na sexta-feira (10), a partir das 17h, os jogadores participarão de um happy hour com samba raiz, chopp e diversas outras atrações. Para quem se interessar, o encontro será na loja oficial do Londrina Esporte Clube, na Avenida Madre Leônia Milito, 1330, loja 13.



No sábado (11), a partir das 9h, acontecerá o jogo dos craques no VGD, que contará com a presença de vários ex-atletas do clube como: Paraná, autor do primeiro gol do Estádio do Café, Brandão, Paulo Rogério, Marinho, Zé Antônio, Xaxá, Paulinho, entre outros. A presença da torcida está liberada, seguindo o distanciamento e respeitando o uso de máscaras. Para mais informações, acesse o site do Londrina Esporte Clube.