Cristiano Ronaldo se torna maior artilheiro de seleções

Cristiano Ronaldo iniciou a partida de Portugal contra a Irlanda, nesta quarta-feira (1º), de maneira pouco característica: perdendo um pênalti. No fim, acabou definindo uma virada saborosa e estabelecendo uma marca histórica no futebol de seleções.



Continua depois da publicidade





Com um gol aos 44 e outro aos 52 minutos do segundo tempo, o atacante de 36 anos definiu a vitória portuguesa por 2 a 1, no estádio Algarve. No duelo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, isolou-se como o maior artilheiro por um time nacional masculino.

Continua depois da publicidade





O craque colocou 111 bolas na rede com a camisa de Portugal. Assim, deixou para trás Ali Daei -que marcou 109 gols pelo Irã entre a década de 1990 e a de 2000- a quem havia igualado na última edição da Eurocopa, em junho.

Continua depois da publicidade





"Era um recorde que eu queria muito bater", afirmou o jogador, satisfeito com o fato de a marca ter definido o suado triunfo português. "Sabíamos que o jogo seria bastante complicado. Futebol é isso, as condições são essas."





Os irlandeses saíram na frente aos 45 minutos do primeiro tempo, em um cabeceio de Egan. E mantiveram a vantagem até o finalzinho, quando Cristiano Ronaldo apareceu para virar o confronto para os donos da casa.

Continua depois da publicidade





O camisa 7 empatou o jogo também de cabeça, em uma finalização precisa após cruzamento de Gonçalo Guedes. O placar foi definido em lance parecido: João Mário levantou a bola na área, e o goleador se antecipou à marcação para mais um ótimo cabeceio.

Continua depois da publicidade





Com o resultado, a seleção rubro-verde chegou aos dez pontos em quatro rodadas e se isolou na liderança do Grupo A das Eliminatórias. A Sérvia, com sete pontos e um jogo a menos, ocupa a segunda colocação.