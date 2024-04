Pressão explica por que história de Verstappen sair da Red Bull não morre

VERSTAPPEN



O discurso, na verdade, é bem semelhante ao do próprio Verstappen. O piloto tem sido perguntado constantemente sobre seu futuro e em momento algum cravou de não sai de maneira alguma. E é isso o que deixa a questão em aberto.

"Depois de 2021, assinei um longo contrato com a equipe, e a única coisa que sempre disse desde o início é que queremos um ambiente tranquilo", disse Verstappen na quinta-feira na China. "Ultimamente temos conversado sobre o carro, então estou muito feliz com isso, por estarmos falando sobre o desempenho do carro. É assim que deveria ser, claro, e enquanto eu estiver feliz com a equipe, nunca haverá motivo para sair."

Não é segredo que existe uma disputa por poder dentro da Red Bull e que Verstappen está do lado que perdeu força nos últimos meses. Depois de sobreviver a investigações em relação a sua conduta interna com uma funcionária, Horner está mais forte do que no início do ano e vai tentar navegar a situação impedindo a saída de pessoas-chave do time, o que abriria a possibilidade contratual para a saída de Verstappen.

É um jogo delicado que Verstappen, apoiando o consultor Helmut Marko, que na prática divide o poder com Horner, está fazendo com o chefe.

CHEFE DA MERCEDES





E Wolff não tem nada a perder. A saída antecipada de Hamilton foi ao mesmo tempo um golpe inesperado para ele e resultado de sua decisão de não dar ao heptacampeão o contrato mais longo que ele desejava.

Então, para ele, aproveitar a situação para vender a possibilidade de ter Verstappen é lucro. Ainda mais com a situação atual da equipe, quarta colocada no campeonato e ainda sem um caminho concreto no atual regulamento.

É por conta disso que Horner tenta desqualificar qualquer declaração de Toto. No domingo na China, ele ficou incrédulo quando perguntado novamente sobre a possibilidade de Verstappen ir para a Mercedes.

Primeiro, quis saber o que o rival tinha dito. "Tenho que pensar cuidadosamente no que vou dizer..."

"Não creio que os problemas do Toto sejam os seus pilotos", acrescentou. "Acho que ele provavelmente tem outros elementos nos quais precisa se concentrar, em vez de focar em pilotos que não estão disponíveis".

Questionado sobre os motivos para Verstappen não dar uma resposta mais incisiva para encerrar de vez o assunto, ele disse. "Olha, não vou me deixar envolver. Às vezes, é algo apenas projetado para criar ruído. A equipe está em boa forma, por que diabos você iria querer deixar esta equipe?", questionou.

"A Mercedes é a terceira equipe, atrás de um de seus clientes [a McLaren] no momento, então acho que o tempo [de Toto] talvez fosse melhor gasto concentrando-se na equipe e não no mercado de pilotos".

É bom lembrar também que falar sobre o domínio atual da Red Bull como justificativa para encerrar qualquer especulação não é totalmente justo. Verstappen e seu entourage sondaram a posição da Mercedes depois de terem acesso aos números do motor que a Red Bull projeta para 2026, quando a F1 muda de regulamento e a relação de forças entre as equipes deve mudar.

Também é verdade, no entanto, que o regulamento do carro de 2026 ainda não está finalizado, então qualquer decisão tomada no momento é mais uma questão de sorte do que uma certeza com base nas estimativas das equipes. E Verstappen não tem motivo algum para se apressar a tomar qualquer decisão.