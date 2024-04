Dono da SAF do Londrina EC concede primeira entrevista nesta quinta-feira

O dono da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Londrina, Guilherme Bellintani, concede a sua primeira entrevista coletiva nesta quinta-feira (25), às 9h30, no centro de treinamentos do clube. Será a primeira vez que Bellintani vai responder questionamentos desde o início das negociações entre LEC e Squadra Sports.







Durante todo o processo da criação da SAF, Bellintani esteve em Londrina em algumas oportunidades. Se reuniu com a diretoria do LEC, com o Conselho de Representantes e falou com os associados por meio de vídeo conferência.

O dono pronunciou também ao torcedor, mas sempre com vídeos curtos e gravados. Se manteve afastado da imprensa e não atendeu a pedidos de entrevista até que a negociação fosse finalizada.





No último sábado (20), o Conselho de Representantes do LEC aprovou por 76% dos votos a proposta final da Squadra Sports para adquirir 90% das ações da Londrina Esporte Clube Sociedade Anônima do Futebol.

Em dezembro do ano passado, o próprio Conselho e também a Assembleia Geral dos Associados haviam aprovado a proposta vinculante do grupo de investidores.





A Squadra Sports promete investir R$ 100 milhões no futebol do LEC até 2029. E ainda outros R$ 39 milhões para a construção de um CT e pagamento de dívidas do clube.





O grupo alugou o CT da SM Sports por dois anos para abrigar os treinamentos da equipe principal e das categorias de base.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: