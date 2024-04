Conselho do LEC aprova venda da SAF para a Squadra Sports

O Conselho de Representantes do Londrina aprovou na manhã deste sábado (20) a venda da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) à Squadra Sports. A reunião extraordinária dos conselheiros foi realizada na sede administrativa no estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD.





A proposta do grupo comandado por Guilherme Bellintani recebeu 16 votos favoráveis, além de cinco votos contrários. No total, 25 conselheiros titulares tinham direito a participarem da votação. Os conselheiros tiveram apenas dois dias para analisarem a minuta final do contrato, composta por 259 páginas.

Com a aprovação do Conselho, o LEC conclui o processo de transformação do clube em empresa, que vinha sendo discutido desde o fim do ano passado, com a proposta vinculante da Squadra sendo aprovada pelo Conselho e Assembleia Geral dos Associados.





A Squadra passa a deter 90% das ações do Londrina Esporte Clube Sociedade Anônima do Futebol. O LEC fica com os outros 10%. Os documentos aprovados em definitivo pelo Conselho são o Acordo de Acionistas, o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças, além do Contrato de Licença de Uso de Direitos de Propriedade Intelectual.

A Squadra Sports já comanda o futebol alviceleste desde o fim da parceria com a SM Sports, em dezembro de 2023, em uma administração conjunta com o clube.





Segundo a proposta apresentada pelo grupo, a Squadra promete investir R$ 100 milhões no futebol alviceleste até 2029, além de disponibilizar R$ 17 milhões para a construção de um centro de treinamentos e pagamento de dívidas do clube.

Com a aprovação dos conselheiros, o Londrina irá encaminhar nos próximos dias as assinaturas dos documentos finais entre as partes. Já sob o formato de SAF, o Londrina estreia na Série C do Campeonato Brasileiro na segunda-feira (22) contra o Confiança, às 20h, na Arena Batistão, em Aracaju.