Em clima de "fim de feira", Londrina EC faz último jogo no Café neste ano

O Londrina se despede do estádio do Café em 2023 no confronto desta sexta-feira (17) com o Novorizontino, às 21h30, pela 37ª rodada da Série B.





Na última rodada da competição, no dia 25, o Tubarão vai enfrentar o Botafogo, em Ribeirão Preto.

Apenas cumprindo tabela - o LEC vai terminar na penúltima colocação, independentemente do que acontecer nos dois últimos jogos -, o Alviceleste espera encerrar com vitória a sua trajetória no Café.





Em 22 partidas como mandante, o Londrina conseguiu cinco vitórias, sete empates e seis derrotas, com um aproveitamento de 40%.

"O sentimento de todos nós é de tristeza e até de vergonha pelo rebaixamento. Mas temos a consciência tranquila de que lutamos até o final para tirar o Londrina desta situação. Infelizmente não conseguimos e agora vamos tentar terminar com a maior dignidade possível a nossa participação", afirmou o técnico Roberto Fonseca.





O LEC terá três desfalques para a partida de hoje. O zagueiro Gabriel está suspenso e trata também de uma lesão no joelho. A revelação alviceleste também ficará de fora do último jogo.





O volante João Paulo e o atacante Paulinho Moccelin, em acordo com a diretoria, também não vão atuar nestas duas rodadas finais. Os dois não irão permanecer no clube em 2024.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: