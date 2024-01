Emerson Ávila diz que quer Londrina EC apresentando ‘futebol agradável’

O Londrina apresentou nesta segunda-feira (8) o técnico Emerson Ávila e o executivo de futebol Luiz Kriwat, responsável pela transição no clube.





O LEC treina desde a última quarta-feira (3) visando a estreia no Campeonato Paranaense e já apresentou seis reforços, que se juntaram ao elenco remanescente de 2023.



Ávila ressaltou que desde seus primeiros momentos no Tubarão o trabalho visa encontrar os “11 melhores” para a equipe titular e que tem feito “observações e mudanças” para o jogo contra o Operário, no dia 18, em Ponta Grossa.







“Ao mesmo tempo que a gente pensa em, lá na frente, entrar com uma equipe muito forte para a Série C, não podemos jamais abrir mão do Campeonato Paranaense”, afirmou o técnico, que disse buscar “fazer o melhor possível no comando técnico” do Londrina.

Aliás, ele pontuou que o time deve ter sua cara desde os primeiros jogos e que o intuito é colocar em campo “um time forte e competitivo”, que faça jus à camisa do LEC. Falando um pouco do seu estilo, Ávila disse que visa um jogo agradável para que o torcedor tenha prazer em ver o Londrina em campo.





“Eu acho que o futebol está muito carente de boas exibições, de espetáculos que possam ser não só convincentes, objetivos, eficientes, mas que sejam algo vistosos e o torcedor possa ver coisas interessantes”, pontuou. “A gente quer apresentar um futebol que seja agradável para quem estiver presente no estádio.”





Se por um lado um futebol bonito é um dos objetivos da comissão técnica, por outro o tempo fica cada vez mais curto. São menos de dez dias até a estreia. O técnico reconhece que, mesmo após o início do Estadual, o time deve continuar em pré-temporada. Os primeiros jogos serão uma espécie de “laboratório” visando o restante da temporada.





