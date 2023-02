Escalação do Londrina EC deve ter quatro novidades para embate contra o Coritiba

O Londrina finalizou na manhã desta terça-feira (14) a preparação para o jogo contra o Coritiba na quarta-feira (15), às 20h, no Couto Pereira, pela décima rodada do Campeonato Paranaense. A delegação alviceleste viajou no início da tarde para Curitiba.





No treinamento realizado pela manhã no CT da SM Sports, o técnico Omar Feitosa promoveu quatro alterações na equipe em relação ao time que empatou com o Maringá e mexeu nas laterais e no ataque. Léo Morais e Wendel treinaram entre os titulares nos lugares de Ezequiel e Felipe Vieira, respectivamente.





CONFIRA COMO DEVE FICAR A ESCALAÇÃO NA FOLHA DE LONDRINA