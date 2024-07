Flamengo, Botafogo e Palmeiras entram em campo nesta quinta-feira pela liderança do Brasileiro

Os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro entram em campo nesta quinta-feira (11) pela 16ª rodada. Flamengo, Botafogo e Palmeiras acirram a disputa pela liderança, enquanto o São Paulo tenta se manter no G4.





Depois de tropeçar na última rodada e ver a diferença na liderança cair para um ponto, o Flamengo tem mais um jogo no Maracanã para se manter na ponta do Brasileiro. O Rubro-negro recebe o Fortaleza, às 20h, e espera que o empate por 1 a 1 com o Cuiabá tenha sido apenas um acidente de percurso. O time cearense aparece na oitava colocação, com 23 pontos.

Além de não poder contar com o quarteto uruguaio Viña, Varela, De la Cruz e Arrascaeta, que disputam a Copa América, o técnico Tite tem mais dois desfalques importantes: Bruno Henrique e Everton Cebolinha estão machucados. Com isso, o treinador deve escalar Lorran no meio-campo e Gerson na ponta esquerda. A novidade no banco fica para o retorno de Gabigol, relacionado após três partidas.





Quem também joga em casa é o Palmeiras, que recebe o Atlético Goianiense, às 19h30, no Allianz Parque. O Verdão é o terceiro colocado, com 30 pontos, mesma pontuação do Botafogo e um ponto atrás do Flamengo. O Alviverde vem de uma sequência de sete vitórias nos últimos nove jogos. O Alvinegro carioca joga no Barradão, em Salvador, contra o Vitória, às 21h30.





