Fora de casa, Flamengo e Palmeiras buscam vitória e brigam pela liderança

Favoritos em todas as competições que disputam, Flamengo e Palmeiras começam a travar um duelo quase sem concorrentes pela ponta do Campeonato Brasileiro. Os dois rivais jogam fora de casa nesta quarta-feira (26) pela 12ª rodada com a missão de seguirem na frente.





Sem perder há sete jogos, o Flamengo tem conseguido superar as ausências dos convocados, são cinco titulares, para a disputa da Copa América. O time do técnico Tite sofreu apenas uma derrota em 11 jogos e tem o melhor ataque do Brasileiro, com 19 gols. Na última rodada, venceu o clássico contra o Fluminense por 1 a 0. O rubro-negro soma 24 pontos.

Para a partida desta quarta contra o Juventude, às 20h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Tite não poderá contar com o atacante Bruno Henrique, que sofreu um trauma no pé esquerdo, e não viajou para o Rio Grande do Sul. Victor Hugo entra no seu lugar. David Luiz, com dores no joelho, ficará no banco de reservas.





O Flamengo deve ir a campo com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Gerson e Lorran; Victor Hugo, Luiz Araújo e Pedro. O Juventude é o 12º colocado, com 13 pontos.

EMBALADO





Depois de um período de instabilidade na temporada, o Palmeiras voltou a jogar bem e soma cinco vitórias seguidas. O Verdão encostou na liderança e tem 23 pontos.

O técnico Abel Ferreira encontrou alternativas para suprir as ausências - a principal delas, a convocação de Endrick, que depois da Copa América vai para o Real Madrid - e viu jogadores como Raphael Veiga e Estevão serem decisivos nas últimas partidas. Os dois comandaram a vitória por 3 a 1 sobre o Juventude.





