Pedro corresponde a Tite e reina absoluto no Fla com suspensão de Gabigol

Pedro vive uma fase mágica no Flamengo . Homem de confiança de Tite, o atacante tem correspondido à confiança do treinador, enfileira gols em 2024 e reina absoluto no ataque rubro-negro com a suspensão de Gabigol.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Pedro é o artilheiro isolado do Campeonato Carioca. O jogador fez dois na vitória por 3 a 0 sobre o Nova Iguaçu, no jogo de ida da final do Estadual, e foi a 11 contra oito de Carlinhos, atacante do time da Baixada Fluminense e que foi contratado pelo Flamengo para ser sua "sombra" após o Estadual.

Publicidade



Se confirmada, esta será a quarta artilharia de Pedro desde que chegou ao Rubro-Negro. Ele já alcançou esse status na Libertadores e no Mundial de Clubes de 2022, e na Copa do Brasil de 2023.



Pedro também se isolou na artilharia do novo Maracanã. Com os dois sobre o Nova Iguaçu, foi a 80 e abriu três de vantagem para Gabigol.

Publicidade



O atacante ainda entrou para a história tendo feito o gol de número 13 mil do Flamengo. O clube batizou o feito de "gol Zagallo", em homenagem ao Velho Lobo, que faleceu em janeiro e tinha o 13 como superstição.



"Feliz por essa marca que o Flamengo chegou, mostra a grandeza que é o Flamengo. Essa homenagem que o Flamengo fez ao Zagallo também foi muito bonita, até pela importância dele no futebol brasileiro. Fico feliz de ter feito o gol 13 mil, agradecer ao Flamengo por essa oportunidade, e os companheiros também porque sem o coletivo as individualidades não se sobressaem", disse Pedro.

Publicidade



Pedro demonstrou apoio a Gabigol após a vitória sobre o Nova Iguaçu. O camisa 10 foi suspenso por dois anos acusado de tentativa de fraude a exame antidoping.



"Infelizmente teve essa situação do Gabi. A gente também está junto com ele, com a torcida, esperando que ele seja absolvido para voltar logo à equipe. Sabemos a importância que ele tem dentro e fora de campo também. Espero que em breve possa estar de volta aí com a gente", disse Pedro sobre a suspensão de Gabigol.



Pedro vive um momento feliz também fora de campo. Ele descobriu recentemente que será pai de gêmeas.

O atacante já havia brincado que teria que aumentar a média de gols por conta disso. Após a vitória sobre o Nova Iguaçu, ele novamente falou sobre o assunto:



"A gente sabe que nem sempre vai ser assim [dois gols por jogo], mas eu vou, claro, buscar como atacante sempre fazer gols. Hoje pude fazer um gol para cada filha, faltou o da minha esposa [risos]. Fico feliz por essa notícia, ser pai de duas meninas, é um sonho que realizo também, montar uma família", disse.