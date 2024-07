Derrota em Minas Gerais volta a pressionar o Londrina EC por vaga no G8

A derrota para o Athletic no sábado (13) quebrou uma sequência positiva do Londrina na Série C e voltou a pressionar a equipe na luta por uma vaga no G8. O Tubarão terá que ganhar do Caxias na próxima rodada para não correr o risco de sair da zona de classificação.





Os 2 a 1 sofridos em Minas Gerais derrubaram uma invencibilidade de cinco jogos do Alviceleste - três vitórias e dois empates - e decretaram a terceira derrota da equipe no Brasileiro.





Para o técnico Claudinei Oliveira, o desempenho ruim na primeira etapa foi preponderante para o resultado negativo em São João del Rei. O Londrina foi pressionado pelo adversário e tomou o primeiro gol aos 47 minutos.

"Deixamos o adversário nos acuar no campo de defesa, com muitas bolas alçadas e triangulações nas laterais que não conseguimos conter. Foi um primeiro tempo bem abaixo da nossa equipe", reconheceu o treinador em entrevista à Rádio Clube FM.





O LEC voltou com uma postura diferente para o segundo tempo, conseguiu o empate através de Daniel Amorim e teve oportunidades para virar o jogo, mas acabou sofrendo o segundo gol aos 44 minutos.

"Falei aos jogadores que precisávamos mudar o comportamento e voltar a ser o Londrina dos últimos jogos que tínhamos chances de vencer a partida. E foi o que aconteceu no segundo tempo, mas acabamos sendo castigados no final e pagamos pelo primeiro tempo ruim, senão o resultado poderia ser diferente", apontou.





Mesmo com a derrota, o Londrina fecha a rodada no G8, mas não consegue se distanciar de equipes que estão fora da zona de classificação e nem acumular gordura. Com isso, a partida contra o Caxias, sábado (20), às 17h, tem caráter decisivo mais uma vez.





