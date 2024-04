Abel Ferreira usa e abusa de mantras do Palmeiras e já cria ambiente para a final

Abel Ferreira usou frases de efeito já conhecidas dos torcedores após o empate contra o San Lorenzo, pela Libertadores , para fazer seu elenco "virar a chavinha" para o jogo decisivo contra o Santos no domingo (7), pela final do Paulista. Entre elogios e exaltações à determinação do seu elenco, o treinador já criou uma atmosfera de otimismo para a decisão.



"É um orgulho muito grande ser treinador deles. Só peço que eles confiem tanto neles mesmos quanto eu. É sempre bom sair com a sensação que a equipe lutou, jogou, criou. Essa equipe nunca desiste. Queríamos ganhar, não foi possível, mas levamos uma sensação positiva", disse Abel.