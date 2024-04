Titulares mudam jogo e Palmeiras empata contra San Lorenzo na Libertadores

Os times estão no Grupo F da Libertadores empatados com um ponto. Independiente del Valle-EQU e o Liverpool-URU, que se enfrentam na quinta-feira (4), completam o grupo.

No domingo, o Alviverde faz o segundo jogo da final contra o Santos precisando reverter o placar de 1 a 0 da ida. O jogo será às 18h (de Brasília), no Allianz Parque. Sete titulares sequer viajaram para a Argentina: Endrick, Marcos Rocha, Mayke, Murilo, Raphael Veiga, Weverton e Zé Rafael foram preservados.

O Palmeiras empatou em 1 a 1 contra o San Lorenzo, na noite desta quarta-feira (3), no estádio El Nuevo Gasómetro, em sua estreia na Copa Libertadores.

COMO FOI O JOGO





O Palmeiras começou o jogo muito desorganizado e com problemas para se defender. O San Lorenzo aproveitou as brechas pelo lado do campo e conseguiu construir boas chances de gol. Lomba salvou sua equipe em duas ocasiões, mas não teve chances de evitar o gol de cabeça marcado pelo zagueiro Romaña.

A equipe alternativa se encontrou no jogo apenas na reta final do primeiro tempo. Aos 36, Rony quase marcou de bicicleta e, minutos depois, Menino levou perigo com chute de fora da área. Mas não foi o suficiente para chegar ao empate.



O Palmeiras seguiu com os mesmo problemas no início segundo tempo, mas a entrada de titulares "salvaram". O volume ofensivo da equipe melhorou bastante após as entradas de Aníbal Moreno e Flaco López. O gol de empate saiu após bela cobrança de falta de Piquerez.

O San Lorenzo se limitou a buscar o contra-ataque, e perdeu duas grandes chances para matar o jogo. Herazo acertou o travessão e Bareiro isolou cara a cara com Lomba.