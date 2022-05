Adilson Batista vê atuação contra o Operário como modelo para o Londrina EC

Um jogo que serve de referência para a sequência da Série B. Além dos três pontos importantíssimos, é o que o Londrina leva da vitória por 2 a 1 sobre o Operário, na noite de quarta-feira (25), no estádio do Café. Foi a melhor apresentação do time até aqui no Brasileiro, referendada pelo técnico Adilson Batista e o torcedor.

Na sua terceira vitória na Série B, o LEC mostrou intensidade, volume ofensivo, marcação forte e deu poucas alternativas ao rival. "Deu prazer em vê-los jogar hoje (quarta)", afirmou o treinador alviceleste, em entrevista coletiva após a partida. "Grande parte do que foi trabalhado foi cumprido. Jogamos com segurança, velocidade, tivemos posse de bola e envolvemos o adversário. Gostei do que eu vi e este jogo serve de modelo sim para a sequência".



A vitória fez o Londrina se distanciar da zona do rebaixamento e subir para o oitavo lugar, com 11 pontos. Confirmou também o ótimo aproveitamento da equipe nas últimas partidas no Café. São oito jogos de invencibilidade, cinco na Série B - três vitórias e dois empates. Sob o comando de Adilson Batista, o aproveitamento como mandante é de 78% - quatro vitórias e dois empates.





"Credito isso muito ao trabalho e desempenho dos jogadores", comentou. O treinador ressaltou que os resultados positivos em casa também são fruto do amadurecimento da equipe. "Não é pretexto e nem desculpa porque não preciso disso, graças a Deus. Estou há 70 e poucos dias aqui e no nono jogo e você vai encontrando uma espinha, um sistema. É um processo que muitos não têm paciência e quem está no dia a dia tem que entender. É preciso um pouco de paciência e tempo para encontrar o time ideal e aí você vai amadurecendo, não só dentro de casa, mas fora também".





