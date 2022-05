Londrina EC vence o Operário e se reabilita na Série B

O Londrina se reabilitou em grande estilo na Série B. Com ótima atuação, especialmente no primeiro tempo, o Tubarão venceu o Operário por 2 a 1, na noite de quarta-feira (25), no estádio do Café, e conquistou a sua terceira vitória no Brasileiro. O Tubarão se distancia da zona do rebaixamento e mantém a invencibilidade em casa. São agora oito partidas sem perder, a quinta na Série B.

Com 11 pontos, o Alviceleste sobe temporariamente para o oitavo lugar e traz de volta a tranquilidade depois de dias de muitas polêmicas e pressão. Já o Operário perde a chance de entrar no G4 e permanece em sétimo, com 12. Os dois rivais voltam a campo apenas na sexta-feira da próxima semana, dia 3. O Tubarão encara a Chapecoense em Santa Catarina, enquanto o Fantasma recebe o Cruzeiro.

O Londrina dominou completamente o primeiro tempo e viu brilhar o experiente goleiro Vanderlei. O Tubarão não deu espaços para o Operário, que não conseguiu levar perigo ao gol alviceleste em nenhum momento. Foram ao menos seis finalizações e quatro ótimas defesas do goleiro alvinegro.





O LEC contou mais uma vez com ótima atuação do trio ofensivo formado por Caprini, Douglas Coutinho e Gabriel Santos. Aos 45 minutos, a justiça foi feita no placar. Até então um mero espectador em campo, o goleiro Matheus Nogueira saiu jogando rápido com as mãos e lançou para Douglas Coutinho, que deu lindo chapéu no zagueiro Thales e serviu Gabriel Santos. O centroavante invadiu a área e bateu com precisão para abrir o placar e marcar pela terceira vez na Série B. Golaço.





