Alemanha massacra Liechtenstein e faz 9 a 0 pelas Eliminatórias da Copa

A Alemanha conseguiu uma vitória arrasadora para cima de Liechtenstein na tarde desta quinta-feira (11). Já classificada para a Copa do Mundo de 2022, a seleção alemã venceu por 9 a 0, pelas Eliminatórias Europeias. O jogo foi disputado na Volkswagen Arena, em Wolfsburg.



Foi um verdadeiro passeio alemão. Na metade do primeiro tempo, a equipe já vencia por 4 a 0 - gols de Gündogan, Kaufmann (contra), Leroy Sané e Reus -, diante de um adversário frágil que jogou com um a menos desde os nove minutos. Sané, Thomas Müller (duas vezes), Baku e Göppel (contra) definiram a goleada na segunda etapa.



Com o resultado, a Alemanha segue liderando com folga o Grupo J, com 24 pontos - oito a mais que a Macedônia do Norte, segunda colocada. Liechtenstein, com apenas um ponto em nove rodadas, é o lanterna da chave.



As seleções voltam a campo no próximo domingo (14), pela última rodada das Eliminatórias. A Alemanha visita a Armência, enquanto Liechtenstein recebe a Romênia.

