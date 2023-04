Alexandre Gallo cobra mais eficiência ofensiva do LEC para concretizar vitórias

No balanço das duas primeiras rodadas da Série B, o técnico Alexandre Gallo ficou satisfeito com o desempenho do Londrina, apesar de ter lamentado alguns erros individuais na derrota para a Chapecoense. Com três pontos, o Tubarão é o 13º colocado.







O comandante alviceleste reconheceu que é preciso um pouco de paciência pois o time ainda está em formação e deve evoluir nas próximas rodadas. "Se pegarmos os dois jogos, fizemos três bons tempos. No segundo tempo em Chapecó voltamos um pouco desconcentrados e tomamos gols que normalmente não tomaríamos se o time estivesse jogando junto há mais tempo", afirmou em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (26).

Publicidade

Publicidade





Um dos pontos abordados pelo treinador foi em relação ao desempenho do ataque. Nos dois jogos, o LEC criou chances de gol, mas errou nas finalizações. Na estreia, mesmo com bastante volume, o time marcou somente aos 43 minutos do segundo tempo contra o ABC.





"Em Chapecó fizemos um primeiro tempo muito bom, de igual para igual. Poderíamos ter saído na frente e, da maneira como jogamos, sair na frente nos facilitaria muito. Contra o ABC também tivemos oportunidades reais de gols e precisamos fazer e concluir com mais precisão. Sobretudo fora de casa, quando a chance aparece tem que fazer", frisou.





O Londrina volta a campo pela Série B nesta sexta-feira (28) diante do Vitória, às 19h, no Barradão, em Salvador, pela terceira rodada.





LEIA MAIS SOBRE O LEC NA FOLHA: