"Acredito muito que vamos ter sucesso", afirma novo técnico do Londrina EC

O treinador foi apresentado oficialmente na tarde desta quinta-feira (16) e concedeu a sua primeira entrevista coletiva no CT do clube .

Acompanhado dos principais dirigentes alvicelestes - o CEO Paulo Assis, o executivo de futebol Luiz Kriwat e o gerente técnico Mauro Júnior -, Oliveira elogiou o elenco neste início do seu trabalho.





"A receita do fracasso é querer mudar tudo em quatro dias, até porque o Londrina vem de uma vitória. Eu assisti ao jogo, o time competiu, venceu fora de casa e não vou chegar aqui e mudar tudo. Vamos fazer as mudanças com calma e responsabilidade", afirmou o novo comandante alviceleste.

No treino tático realizado na tarde desta quinta (16), o treinador manteve basicamente o time que começou o jogo contra o ABC. As novidades foram as entradas do meia Rafael Longuine, que havia ficado no banco em Natal, e de Calyson no ataque.





"Temos que otimizar o que o time tem de bom e neste primeiro momento mexer o mínimo possível. Corrigir algumas coisas, ajustar alguns pontos de acordo com a característica do adversário, uma bola parada, uma postura defensiva, uma movimentação ofensiva. Mas serão poucas e pontuais mudanças até termos um conhecimento completo do elenco", frisou.





Sobre reforços, Oliveira afirmou que quer analisar primeiro o grupo de atletas para depois pensar em novas contratações.





