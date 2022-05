Após afastamento, volante Jean Henrique volta a treinar no Londrina EC

O volante Jean Henrique está reintegrado ao elenco do Londrina e já treina com os demais companheiros normalmente. O jogador havia sido afastado após discutir com o gestor Sérgio Malucelli por causa de salários atrasados.



O episódio aconteceu após a goleada sofrida para o Bahia por 4 a 0, em Salvador, pela sétima rodada da série B. No retorno da delegação houve cobrança por parte de um grupo de torcedores na chegada no aeroporto. Na conversa, os jogadores reclamaram dos quatro meses de salários atrasados.



A declaração dos atletas não repercutiu bem internamente na SM Sports e no dia seguinte houve uma reunião do gestor com o elenco. No encontro, Malucelli e Jean Henrique discutiram asperamente e quase foram as vias de fato. Como consequência, o volante foi afastado com a promessa que não jogaria mais pelo clube. O LEC desde o início negou quatro meses de atrasos salariais e condenou a atitude do elenco.





Desde então, surgiram algumas possibilidades para o atleta sair, mas as negociações não se concretizaram.

Durante as últimas semanas houve um movimento dos demais jogadores e também da comissão técnica para a reintegração do jogador. Na quarta-feira (25), Malucelli e Jean Henrique se reuniram e apararam as arestas. O volante já voltou aos treinos.



