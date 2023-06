Após virada do Mirassol, Londrina EC chega à quinta derrota consecutiva na Série B

Nas faixas de protesto, nas vaias dos torcedores e com um público de 800 pessoas, o resumo do jogo e da situação que o Londrina enfrenta na Série B do Brasileiro. Jogando no estádio do Café, na manhã deste domingo (11), o time viveu mais um dia de calvário ao perder para o Mirassol por 2 a 1. O LEC, que mais uma vez deveu técnica e tática, saiu na frente, com Carlos Jatobá, mas levou a virada com uma defesa desligada.





Agora são cinco partidas consecutivas com derrotas, o que mantém o Tubarão flertando com a zona de rebaixamento, com apenas dez pontos e na 16ª colocação. A Chapecoense, primeiro do grupo do descenso, tem a mesma pontuação. O Alviceleste terá a semana cheia para se preparar para o duelo contra o Avaí, marcado para sábado (17), às 16h, na Ressacada.

