Após vitória no Café, Fonseca enxerga Londrina mais confiante para partida contra Mirassol

Depois de quebrar o jejum de sete jogos sem vencer, o Londrina voltou a ganhar confiança e ânimo para seguir na luta para fugir da zona do rebaixamento da Série B. O LEC permanece na penúltima colocação do Brasileiro, mas o espírito colocado em campo pelo jogadores abre uma nova perspectiva na competição.

"Conseguimos guerrear como era necessário em um jogo que era uma verdadeira decisão para nós. A nossa transpiração em campo foi o nosso ponto positivo na partida. Se quiséssemos diminuir a diferença de pontuação, tínhamos que ganhar e ganhamos porque entramos com um espírito de final", frisou o técnico Roberto Fonseca na entrevista coletiva após o 1 a 0 sobre o Sampaio Corrêa.

Foi só a sexta vitória alviceleste na Série B e o Tubarão subiu para os 24 pontos. O LEC aguarda o complemento da 30ª rodada, que será encerrada no domingo, para saber o desempenho dos seus principais rivais e a sua distância em relação ao primeiro time fora da zona do rebaixamento. A diferença que era de novo pontos para o Avaí caiu para seis, mas o time catarinense entra em campo na noite de sexta-feira diante do Sport, em Florianópolis.





Fonseca ressaltou também o bom futebol apresentado pela equipe e a importância de vencer um adversário que não perdia há 10 partidas. "Procuramos as ações desde o início do jogo e mesmo depois do gol continuamos forçando. É uma vitória que te dá moral, que você cresce e o time ganha personalidade. Para os jogadores principalmente é um alívio e diminui o peso. Era um jogo muito difícil, diante de um time que vinha embalado e tínhamos que ter esta postura que tivemos para vencer".





