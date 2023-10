Argentina, Paraguai e Uruguai vão discutir Copa de 2030

Os presidentes da Argentina, Alberto Fernández, do Uruguai, Luis Lacalle Pou, e do Paraguai, Santiago Peña, vão se reunir nesta sexta-feira (27) em Montevidéu para coordenar a organização dos jogos iniciais da Copa do Mundo de 2030.





A agência de notícias argentina Telam, citando fontes oficiais, ainda mencionou que a cúpula terá a participação do chefe da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), Alejandro Domínguez.

As três nações foram encarregadas de organizar as primeiras partidas do torneio. Vale destacar que a Copa será jogada no ano do centenário do primeiro Mundial, disputado em Montevidéu e vencido pelo Uruguai.





Os sul-americanos receberão um duelo cada, mas o primeiro acontecerá no icônico estádio Centenário, onde tudo começou.





O restante do torneio será jogado em Portugal, na Espanha e no Marrocos.