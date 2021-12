Athletico empata com Palmeiras, escapa de queda e se concentra na Copa do Brasil

O Athletico teve mais trabalho do que esperava nesta segunda (6), mas conseguiu diante dos reservas do Palmeiras um empate que o livra do risco de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Na Arena da Baixada, não houve gols. No primeiro tempo, por causa do goleiro rubro-negro Santos. Na etapa final, foi a vez de o alviverde Vinícius Silvestre fechar bem sua meta. E o 0 a 0 foi suficiente para a equipe de Curitiba.



Assim como fizeram os visitantes, o Athletico chegou a cogitar escalar um time recheado de reservas. Porém o risco de rebaixamento no Nacional fez o técnico Alberto Valentim usar os principais atletas do elenco mesmo com a proximidade da decisão da Copa do Brasil.



Agora, com 46 pontos, esse temor não existe mais, já que o Juventude, o 17º colocado e primeiro na parte vermelha da tabela, soma 43, porém tem menos vitórias na competição (13 contra 10). Na última rodada, o time gaúcho pode empatar em pontos com os paranaenses, mas não pode ultrapassá-lo no critério de desempate.

Continua depois da publicidade



Agora, o elenco de Valentim, que recentemente conquistou a Copa Sul-Americana, pode se concentrar na Copa do Brasil. Depois de passar pelo Santos nas quartas e pelo Flamengo na semifinal, a equipe lutará pelo bicampeonato diante do Atlético-MG. Os dois jogos decisivos estão marcados para os dias 12 e 15 deste mês.



Em um primeiro tempo dominado pelos paulistas, os donos da casa escaparam de sair atrás no placar aos 36 minutos, quando os palmeirenses reclamaram de um pênalti após o zagueiro Thiago Heleno desviar a bola com o braço. No entanto, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães observou uma falta de Vitinho em Pedro Henrique no início da jogada.



Depois do intervalo, o Athletico voltou mais ligado, e o cenário se inverteu. Canesin, Marcinho e Bissoli tiveram boas chances, mas pararam na defesa alviverde.



Para o Palmeiras, o placar não muda a situação do time na tabela do Nacional. O atual campeão da Copa Libertadores vai terminar a competição brasileira em terceiro, atrás do Flamengo e do Atlético-MG, o vencedor do certame.



Na última rodada, na quinta-feira (9), o time paulista encerrará sua participação contra o Ceará, em São Paulo. Já o Athletico vai encarar o Sport, no mesmo dia, no Recife.





ATHLETICO

Santos, Pedro Henrique (Zé Ivaldo), Thiago Heleno, Nicholas (Nico) e Marcinho; Erick, Abner (Pedrinho) e Canesin (Márcio Azevedo); Bissoli, Pedro Rocha e Nikão. Técnico: Alberto Velentim





PALMEIRAS

Vinícius Silvestre; Gustavo Garcia, Michel, Lucas Freitas (Pedro Bicalho) e Vanderlan; Matheus Fernandes, Fabinho e Naves; Vitinho, Gabriel Silva e Giovanni. Técnico: Paulo Victor Gomes





ATHLETICO 0 x 0 PALMEIRAS

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (Fifa/RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Cartões Amarelos: Canesin (CAP); Gustavo Garcia (PAL)