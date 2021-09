Atlético de Madri confirma volta de Griezmann

Antoine Griezmann está de volta ao Atlético de Madri. O clube colchonero confirmou na noite de terça-feira (31) a contratação por empréstimo do jogador que defendia o Barcelona. O vínculo será de uma temporada, com opção de prorrogação.



O acerto aconteceu no último dia da janela de transferências na Europa. As partes corriam contra o tempo para sacramentar a transferência do atacante de 30 anos dentro do prazo desta terça-feira (31).

Mais cedo, o jornalista italiano Fabrizio Romano, da SkySports, informou que Griezmann já havia concordado com os termos pessoais para voltar ao Atlético. A transferência dependia apenas de acordo entre os clubes.

Ainda na terça, o jornal Sport publicou que o Barça propôs uma troca do atacante por João Félix. O Atlético, no entanto, não aceitou envolver o português no negócio.





Griezmann volta ao Atlético após dois anos. Ele defendeu o clube entre 2014 e 2019, quando se transferiu para o Barcelona. No time de Madri, o francês somou 257 jogos, 50 assistências e 133 gols.

No Barça, o francês não conseguiu repetir as boas atuações e foi bastante criticado pela torcida no período. Foram 35 gols em 102 jogos.