Benzema brilha e garante vitória do Real Madrid no Campeonato Espanhol

O Real Madrid segue dominando o Campeonato Espanhol. Com mais uma boa atuação de Benzema, o clube merengue venceu o Athletic Bilbao por 2 a 1 nesta quarta-feira (22) e continua na liderança do torneio nacional com 46 pontos, oito a mais que o Sevilla, atual segundo colocado.



A equipe comandada por Carlo Ancelotti levou apenas cinco minutos para abrir o placar: Benzema, que vive excelente fase com a camisa merengue, bateu colocado de primeira para fazer 1 a 0.



O Real Madrid não precisou nem acelerar muito o ritmo para ampliar: Benzema aproveitou vacilo da defesa adversária para bater na saída do goleiro rival e fazer seu segundo gol na partida. O gol gerou questionamentos, já que o atacante estava em posição irregular, mas como a bola veio do defensor adversário, o tento foi validado pela arbitragem.



O Athletic Bilbao reagiu logo e, com menos de 10 minutos de jogo, já havia diminuído a desvantagem. Sancet recebeu na entrada da área e bateu cruzado para superar Courtois e fazer 2 a 1.

Após o início eletrizante, a partida diminuiu de ritmo e a etapa inicial terminou com a vitória parcial do Real Madrid.



O segundo tempo teve início bem mais tranquilo que o primeiro, com o Real Madrid administrando a partida e esperando boas oportunidades para tentar ampliar o placar. O Bilbao, mesmo atrás no placar, não conseguiu pressionar o time merengue e trocou passes na intermediária ofensiva sem levar perigo ao gol defendido por Courtois durante boa parte da segunda etapa.



A dez minutos do fim, o Real Madrid teve a oportunidade de marcar seu terceiro gol. Hazard recebeu a bola e finalizou cruzado, mas Agirrezabala fez bela defesa. Pelo lado do Bilbao, a melhor oportunidade da segunda etapa saiu dos pés de Nico Williams. O atacante invadiu a área e saiu cara a cara com Courtois, mas acabou parando na boa defesa do goleiro belga.



Agora, o Real volta a entrar em campo no torneio nacional em 2 de janeiro, contra o Getafe, pela 19ª rodada. Já o Bilbao visita o Osasuna no dia 3 de janeiro.