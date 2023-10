Bom desempenho nas duas partidas mais recentes inspira Londrina EC para o jogo decisivo contra o CRB

O Londrina precisa vencer o CRB neste domingo (29), no estádio do Café, para continuar respirando na Série B. E o que inspira o Tubarão para seguir sonhando com o milagre de fugir do rebaixamento é o bom desempenho apresentado nas duas últimas partidas. No entanto, agora, mais do que jogar bem, o Alviceleste precisa sair de campo com os três pontos.





As atuações contra Avaí (1 a 1) e Juventude (2 a 2) estão entre as melhores do LEC neste Brasileiro. O time teve volume ofensivo, deu poucas chances aos adversários, esteve sempre à frente do placar, mas vacilos individuais custaram a vitória. No fim, os empates pouco mudaram a situação do time no campeonato. O Londrina segue em penúltimo lugar, com 26 pontos, a nove da Ponte Preta, primeiro time fora da ZR, faltando apenas cinco jogos para o encerramento da competição.

"Tivemos falhas individuais nos dois últimos jogos e isso tem nos afetado durante todo o campeonato. É preciso ter muita concentração nesta fase que vivemos. Fazer grandes jogos, mas ter o resultado. Vamos continuar batendo em cima disso: alto poder de concentração para fazer um grande jogo e ter um grande resultado", frisou o técnico Roberto Fonseca, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.





O treinador alviceleste bateu mais uma vez na tecla de que é preciso manter a motivação e acreditar até onde a matemática permitir.