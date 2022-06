Botafogo derrota São Paulo e deixa o Z4 do Brasileiro

O Botafogo saiu da zona do rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro depois de derrotar o São Paulo por 1 a 0, na tarde desta quinta-feira (16) no Engenhão.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Com o resultado a equipe da Estrela Solitária subiu para a 14ª posição da classificação com 15 pontos. Já o Tricolor saiu do G4 e caiu para a 5ª posição com 18 pontos.

Continua depois da publicidade





O gol da partida saiu aos 16 minutos da etapa final, quando Kayque dominou bola que sobrou na entrada da área, driblou um adversário e bateu colocado para superar o goleiro Jandrei.





O próximo compromisso do Botafogo é domingo (19), quando viaja para enfrentar o Internacional às 18h.

Na segunda-feira (20), o São Paulo recebe o Palmeiras às 20h.