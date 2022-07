Brasil estreia na Copa América Feminina

Na Colômbia, a técnica vive a expectativa de conquistar o primeiro título oficial à frente da seleção feminina. Sundhage foi campeã do Torneio Internacional de Manaus do ano passado, depois de vitórias sobre Índia, Venezuela e Chile na Arena da Amazônia, uma competição era amistosa. A sueca de 62 anos comandou a equipe em 36 ocasiões desde agosto de 2019. Foram 19 vitórias, 11 empates, seis derrotas, 88 gols marcados (2,44 de média) e 30 sofridos (0,83).

Outra meta é assegurar uma das duas vagas sul-americanas à Olimpíada de Paris (França), também em 2024, destinadas ao campeão e ao vice da Copa América. O Brasil, por fim, mira o oitavo título em nove edições do torneio, o quarto consecutivo. Apenas em 2006, na Argentina, quando as anfitriãs levaram o troféu, é que a taça não foi erguida pela equipe canarinho.

O Brasil entra com três objetivos. O primeiro é garantir vaga na Copa do Mundo do ano que vem, na Austrália e na Nova Zelândia. Para isso, as comandadas de Pia Sundhage precisam encerrar o torneio entre as três primeiras colocadas. Se ficar em quarto ou quinto lugar, será preciso disputar uma seletiva internacional.

A seleção feminina de futebol inicia a jornada na Copa América 2022, na Colômbia, neste sábado (9), às 21h (horário de Brasília), diante da Argentina, no estádio Centenário, em Armenia. As brasileiras estão no grupo B, que ainda tem Uruguai, Venezuela e Peru.

Renovação







Sundhage anunciou as convocadas no dia 6 de junho. A relação de 23 nomes sofreu duas alterações, com os cortes da goleira Lelê, do Corinthians, e da atacante Gabi Nunes, do Madrid CFF (Espanha), contundidas, que deram lugar à goleira Natascha (Flamengo) e à meia Duda Sampaio (Internacional) - que havia sido chamada como “suplente” na lista original da Copa América.





O Corinthians é o time com mais representantes. São quatro: a lateral Tamires, a volante Luana - que estava no Paris Saint-Germain (França) na época da convocação - e as atacantes Adriana e Gabi Portilho.





É a primeira vez, desde 2003, que o Brasil disputa uma competição oficial sem o trio Formiga-Marta-Cristiane, que fez história vestindo a camisa canarinha. A volante de 44 anos, atualmente no São Paulo, aposentou-se da seleção. A meia-atacante de 36 anos, seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo e que defende o Orlando Pride (Estados Unidos), se recupera de uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Já a centroavante de 37 anos (que está no Santos e é a maior artilheira brasileira em Copa América, com 31 gols) não é convocada desde abril de 2021, quando foi chamada para um período de treinos.





Sem o trio de estrelas, a atacante Debinha (30 anos) e Tamires (34), com 122 jogos cada pela seleção, são as vozes da experiência de uma equipe renovada. Das 23 convocadas, 18 disputam a Copa América pela primeira vez e 13 não chegam a ter 20 partidas com a amarelinha (Duda Sampaio sequer estreou na equipe principal). Seis das atletas têm, no máximo, 23 anos, boa parte delas (a zagueira Tainara, a volante Angelina e as meias Ary Borges e Kerolin) vêm sendo titulares nos testes de Sundhage.





Para a estreia diante das argentinas, serão dois desfalques: Luana e a meia Duda Francelino, ambas infectadas pelo novo coronavírus (Covid-19). A expectativa é que a escalação seja: Lorena; Fê Palermo (Antonia), Tainara, Rafaelle e Tamires; Angelina, Ary Borges, Kerolin e Adriana; Debinha e Geyse (Bia Zaneratto).